Un sélectionneur africain claque la porte après le Mondial

La Coupe du monde a fait une nouvelle victime. Après Roberto Martinez (Portugal), Marcelo Bielsa (Uruguay), Hervé Renard (Tunisie) , Ronald Koeman (Pays-Bas), Hong Myung-Bo (Corée du Sud), Steve Clarke (Écosse) et Miroslav Koubek (Tchéquie), c’est autour de Hugo Broos de quitter ses fonctions de sélectionneur de l’Afrique du Sud , d’après l’AFP. C’est donc le huitième sélectionneur à sauter du banc de son équipe après l’aventure sur le continent américain.

Un autre rôle à jouer ?

Un responsable de la fédération des Bafana Bafana aurait indiqué à l’agence de presse qu’ « Hugo (Broos) peut continuer à travailler avec l’équipe nationale, mais dans une fonction différente ». Pour le remplacer, l’Afrique du Sud, qui a vu son aventure s’arrêter en seizièmes de finale face au Canada, penserait à Pitso Mosimane, qui avait déjà été à la tête de l’équipe entre 2010 et 2012, selon L’Équipe .…

EM pour SOFOOT.com