Bouaddi ne regrette pas d'avoir choisi le Maroc

Un choix assumé jusqu’au bout. Le chemin du Maroc et d’Ayyoub Bouaddi en Coupe du monde s’est terminé ce jeudi soir face à l’équipe de France avec une défaite 2-0, Un match particulier pour le Lillois, qui aurait pu représenter le coq plutôt que le lion, mais qui a fait le choix de porter le maillot marocain. Malgré la défaite, hors de question de remettre en question son choix.

Choix du cœur

« Il n’y a aucun regret d’avoir choisi le Maroc. Je suis très fier d’avoir choisi le Maroc, indique-t-il après la rencontre en zone mixte du du Gillette Stadium, captée par RMC Sport . J’ai toujours dit que c’est un choix de cœur et que je suis très fier de représenter le Maroc. Peu importe ce qui va se passer. » …

EM pour SOFOOT.com