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La FFF ne s'oppose pas à la décision du CNOSF concernant Bordeaux
information fournie par So Foot 15/08/2026 à 16:29
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La FFF ne s'oppose pas à la décision du CNOSF concernant Bordeaux

La FFF ne s'oppose pas à la décision du CNOSF concernant Bordeaux

Saint-Médard-en-Jalles, ce n’est pas si mal. Via un communiqué, la FFF a pris acte de la décision du CNOSF. Ce vendredi, l’instance a décidé de ne pas réintégrer les Girondins de Bordeaux dans les championnats nationaux. Si le club « s’étonne » de la décision, la FFF ne s’y oppose pas et invite les Girondins à s’y tenir . Bordeaux espère encore obtenir un référé devant le tribunal administratif.

L’appréciation de la commission d’appel de la DNCG est « fondée »

« La Fédération Française de Football prend acte de la proposition de conciliation du CNOSF , raconte la FFF dans un communiqué. Celle-ci invite la SA FCGB [la société] à s’en tenir à la décision contestée en estimant fondée l’appréciation portée sur la situation financière du club par la commission d’appel de la DNCG de la FFF. » Ainsi, la FFF indique que son comité exécutif ne contredira pas la décision du comité olympique. Bordeaux, qui avait pourtant indiqué ce samedi matin que cet avis ne constituait « pas une décision » mais une « recommandation » , est donc plus que jamais proche de la liquidation judiciaire.

UL pour SOFOOT.com

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