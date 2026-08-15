La FFF ne s'oppose pas à la décision du CNOSF concernant Bordeaux

Saint-Médard-en-Jalles, ce n’est pas si mal. Via un communiqué, la FFF a pris acte de la décision du CNOSF. Ce vendredi, l’instance a décidé de ne pas réintégrer les Girondins de Bordeaux dans les championnats nationaux. Si le club « s’étonne » de la décision, la FFF ne s’y oppose pas et invite les Girondins à s’y tenir . Bordeaux espère encore obtenir un référé devant le tribunal administratif.

L’appréciation de la commission d’appel de la DNCG est « fondée »

« La Fédération Française de Football prend acte de la proposition de conciliation du CNOSF , raconte la FFF dans un communiqué. Celle-ci invite la SA FCGB [la société] à s’en tenir à la décision contestée en estimant fondée l’appréciation portée sur la situation financière du club par la commission d’appel de la DNCG de la FFF. » Ainsi, la FFF indique que son comité exécutif ne contredira pas la décision du comité olympique. Bordeaux, qui avait pourtant indiqué ce samedi matin que cet avis ne constituait « pas une décision » mais une « recommandation » , est donc plus que jamais proche de la liquidation judiciaire. …

UL pour SOFOOT.com