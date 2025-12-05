La femme de Deschamps s’engage contre la fermeture d’une école
Chacun son terrain.
Pendant que Didier est quelque part à Washington en train de croiser les doigts pour le tirage du Mondial 2026 ce soir, son épouse, Claude Deschamps, n’est pas sur le même fuseau horaire. En Bretagne, à Concarneau, la femme du sélectionneur s’est engagée, avec ses deux sœurs, contre la fermeture d’une école de son quartier, partage Ouest-France .…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer