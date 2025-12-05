Jesse Lingard sera bientôt sur le marché

Des nouvelles de l’ex-futur prodige.

Joueur du FC Séoul depuis février 2024, Jesse Lingard fait déjà ses valises . Dans un communiqué, le club a annoncé le départ de son milieu offensif à l’issue de sa deuxième saison, le championnat sud-coréen s’achevant fin novembre. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir tenté de le conserver : « Nous avons eu des discussions approfondies avec Lingard pour le convaincre de rester un peu plus longtemps avec nous, mais avons fini par accéder à sa requête » , explique le FC Séoul.…

CMF pour SOFOOT.com