La femme d’Oliver Glasner est jalouse des supporters de Crystal Palace
Ne jamais confondre sa femme et ses fans.
Vainqueur sur la pelouse de Lublin face au Dynamo Kiev ce jeudi en Ligue Conférence (0-2) , Crystal Palace continue sa série folle de 19 matchs sans défaite, battant son légendaire record de 1969.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer