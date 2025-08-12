La fédération espagnole protège un peu plus ses arbitres
Jusqu’où doit-on aller pour protéger les arbitres espagnols ?
On le sait, l’arbitrage est un sujet bien souvent polémique en Espagne. Histoire de calmer un peu le jeu et réorganiser le tout, la fédération espagnole (RFEF) a mis en place une série de mesures afin de remanier le système d’arbitrage de la Liga .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
