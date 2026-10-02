La Fédération anglaise s’apprête à intervenir dans l’affaire Manchester City

Un communiqué qui ne dit rien et tout en même temps. Ce vendredi, la Fédération anglaise de football (FA) a publié un communiqué concernant les 114 infractions financières dont est accusé Manchester City . Si le discours reste laconique (voire vide), la FA précise tout de même vouloir intervenir en cas de litige avéré : « Nous examinons attentivement cette décision et ses implications et prendrons les mesures qui s’imposent » .

Cette sortie confirme donc que l’affaire pourrait bientôt connaître un dénouement, pas forcément favorable à City. Pour rappel, le club aurait enfreint 114 règles financières de la Premier League sur 115. Les sanctions possibles allant de l’interdiction de recruter, au retrait de point, en passant par la classique rétrogradation.…

AB pour SOFOOT.com