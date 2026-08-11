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La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 17:36
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La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda

La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda

Il va falloir rentrer maintenant Lameck. Il y a encore quelques semaines, Lecce s’inquiétait de la disparition de son attaquant , qui n’était jamais revenu de vacances pour reprendre la préparation. Finalement, rien de grave : Lameck Banda était bien vivant , en pleine séance de musculation en Zambie, et ne voulait tout simplement plus rentrer en Italie. Le feuilleton a pris une nouvelle tournure ce mardi puisque le Swehly SC a tenté de le recruter en tant que joueur libre. Problème : pour la FIGC, le Zambien est toujours bel et bien sous contrat avec Lecce .

Pas si libre que ça

La fédération italienne a refusé la demande de Swehly qui souhaitait enregistrer Banda comme joueur libre, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA, alors que Lecce assure que l’ailier de 25 ans est toujours lié au club jusqu’au 30 juin 2027. Le club italien avait d’ailleurs déjà annoncé vouloir sanctionner son joueur après son absence à la reprise. De son côté, Banda conteste cette prolongation de contrat et estime pouvoir quitter Lecce librement.

MJ pour SOFOOT.com

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