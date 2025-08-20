 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Fédé israélienne répond à l’initiative caritative norvégienne envers Gaza
information fournie par So Foot 20/08/2025 à 12:16

La Fédération norvégienne de football (NFF) avait annoncé ce mardi reverser les bénéfices de leur match de qualification à la Coupe du monde contre Israël à une « organisation humanitaire qui sauve des vies à Gaza ». Il aura fallu moins de 24 heures pour voir la Fédération israélienne de football (IFA) réagir.

La chasse à la baleine visée

« Il serait bien qu’une partie de la somme soit consacrée à essayer d’obtenir une condamnation par la Fédération norvégienne de football du massacre du 7 octobre [2023] » , estime l’IFA dans un communiqué transmis ce mercredi au Telegraph . Visiblement agacée par l’annonce, elle interpelle indirectement la NFF : « S’il vous plaît, assurez-vous que l’argent ne soit pas transféré à des organisations terroristes ou à la chasse à la baleine. »

