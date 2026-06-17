La Fed opte à nouveau pour le statu quo lors de la première réunion présidée par Warsh

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, laissé mercredi ses taux directeurs dans leur fourchette actuelle de 3,50% à 3,75% lors de la première réunion présidée par Kevin Warsh, les pressions inflationnistes déclenchées par la guerre au Moyen-Orient ayant radicalement modifié les perspectives de la politique monétaire.

Les nouvelles projections trimestrielles de la banque centrale montrent que neuf responsables de la Fed prévoient désormais une hausse des taux d'ici la fin de l'année 2026, tandis que la déclaration de politique monétaire a supprimé les formulations utilisées pour signaler la probabilité de nouvelles baisses des coûts d'emprunt en 2026.

Ce document abrégé, qui revient à un format similaire à celui utilisé par l'ancien président Alan Greenspan, a été approuvé à l'unanimité.

Si les Etats-Unis et l'Iran ont annoncé dimanche un accord cadre en vue de mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février dernier, qui prévoit notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit se répercute déjà sur l'inflation globale, bousculant les prévisions antérieures d'assouplissement monétaire et laissant présager une approche plus restrictive de la part de la banque centrale.

Les données publiées la semaine dernière montrent que les prix à la consommation ont enregistré leur plus forte accélération en rythme annuel depuis avril 2023, s'établissant à 4,2% en mai.

La banque centrale avait déjà choisi de maintenir le statu quo en mars et en avril, en attendant d'avoir une vision plus claire de l'impact économique de la hausse des cours du pétrole.

La Fed a modifié ses taux pour la dernière fois en décembre 2025, les abaissant de 25 points de base après des réductions identiques en octobre et septembre.

Celle-ci est par ailleurs la première réunion de la Fed présidée par Kevin Warsh, qui a succédé à Jerome Powell le mois dernier pour un mandat de quatre ans et a promis lors de sa procédure de confirmation un nouveau "cadre" de maîtrise de l'inflation et une éventuelle refonte de la manière dont l'institution communique au sujet de la politique monétaire.

Kevin Warsh doit ensuite commenter la décision de la Fed au cours d'une conférence de presse.

(Rédigé par Diana Mandiá)