La Fed nomme Powell président par intérim jusqu'à la prestation de serment de Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration commune des responsables de la Fed et de détails sur Warsh sous forme de liste à puces)

Le Conseil de la Réserve fédérale a annoncé vendredi avoir nommé Jerome Powell président par intérim jusqu’à ce que Kevin Warsh prête serment en tant que nouveau directeur de la banque centrale américaine.

* M. Warsh devrait prêter serment prochainement devant le président américain Donald Trump , mais aucune date n'a été annoncée.

* Le mandat de huit ans de Powell à la tête de la Fed a officiellement pris fin vendredi.

* Les membres du conseil d'administration de la Fed, Stephen Miran et Michelle Bowman, ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils ne soutenaient pas la mesure visant à maintenir Powell à la présidence, car elle ne prévoit pas de durée déterminée pour son statut temporaire.

* Bien que Powell quitte ses fonctions de président, il a déclaré qu'il resterait au Conseil des gouverneurs de la Fed jusqu'à ce qu'il soit convaincu que l'administration Trump a mis fin à son enquête pénale à son encontre.