La Fed espère à nouveau un atterrissage en douceur après la flambée actuelle de l'inflation

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* La Fed prévoit un retour progressif vers l'objectif d'inflation, mais pas de hausse du chômage

* M. Warsh estime qu’il n’est pas nécessaire de nuire au marché du travail pour rétablir la stabilité des prix

* Les décideurs politiques estiment que les anticipations conduiront à des hausses de prix modérées

* D'autres soutiennent que la demande, quelque part dans l'économie, devra en subir les conséquences

par Howard Schneider et Ann Saphir

Les responsables de la Réserve fédérale américaine, qui ont commencé à relever les taux d’intérêt pour juguler une inflation élevée, estiment pouvoir y parvenir sans nuire au marché de l’emploi si les entreprises en viennent à anticiper une baisse de l’inflation et, de ce fait, à moins augmenter leurs prix.

Le succès pourrait dépendre des facteurs à l’origine de la hausse des prix, un sujet de débat parmi les décideurs politiques, mais les commentaires du président de la Fed, Kevin Warsh , la semaine dernière, ainsi que d’autres depuis lors, montrent que les responsables de la banque centrale estiment qu’un atterrissage en douceur, bien que lent, de l’inflation est réalisable, ne nécessitant qu’une hausse minime, voire nulle, du taux de chômage.

« Si les gens pensent que la Fed prend les choses en main pour lutter contre l’inflation, cela tend à se répercuter sur leurs anticipations en matière de fixation des prix. À l’inverse, s’ils ne pensent pas que nous prenons le problème à bras-le-corps, je pense que cela se répercute sur leurs comportements en matière de fixation des prix », a déclaré mercredi le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , s’appuyant sur ses années d’expérience chez le cabinet de conseil McKinsey & Co pour décrire la lutte interne aux entreprises entre l’augmentation des prix et la préservation des parts de marché. « On pourrait réduire l’inflation de manière physique: moins de demande, plus d’offre, les prix baissent. On pourrait réduire l’inflation en s’appuyant sur les anticipations. »

Il existe toutefois un contre-argument: à moins d’une fin brutale des chocs liés à l’énergie, aux droits de douane et aux autres perturbations de l’offre qui alimentent actuellement l’inflation, quelque chose doit faire les frais des hausses de taux pour ralentir l’inflation, qu’il s’agisse d’une réduction des dépenses des consommateurs ou d’un ralentissement des investissements des entreprises.

Que l’inflation résulte de chocs d’offre ou d’une surchauffe classique de la croissance, « la seule façon pour la banque centrale de combler l’écart est de réduire la demande — et, par conséquent, la production et l’emploi », a déclaré le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee en début de semaine.

Or, à l’heure actuelle, les responsables de la Fed, dont M. Warsh, semblent miser sur des facteurs qui permettraient aux anticipations , plutôt qu’à une destruction de la demande , de jouer leur rôle. Le marché du travail est considéré comme équilibré, proche du plein emploi, avec un taux de chômage de 4,1 % et des hausses salariales modérées jugées compatibles avec une inflation de 2 %. L’inflation, mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, est suffisamment élevée – à 3,7 % – pour inquiéter les responsables de la banque centrale, mais elle est loin des niveaux observés après la pandémie de COVID-19, qui avaient poussé la Fed à procéder aux hausses de taux les plus brutales depuis les années 1980.

DÉFI À LA COURBE DE PHILLIPS

Les anticipations d’inflation sont considérées comme ancrées autour de l’objectif de 2 %, un atout sur lequel la Fed compte énormément, et un certain relâchement des pressions sur les prix pourrait déjà être en cours si les chocs liés aux droits de douane et à l’énergie s’atténuent comme prévu.

« À l’heure actuelle, le marché du travail n’est pas une source d’inflation. Il n’est pas nécessairement nécessaire de ralentir le marché du travail ou de le refroidir pour atteindre notre objectif d’inflation. … Cela passe par un changement des anticipations de ceux qui pensent devoir augmenter leurs prix de 3 ou 4 % », a déclaré lundi le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, lors d’un entretien accordé à Reuters . « Il n’est pas nécessairement nécessaire de recourir au compromis de la courbe de Phillips », a-t-il ajouté, faisant référence à la tendance de l’inflation et du chômage à évoluer dans des directions opposées.

La dernière projection médiane des responsables de la Fed ne prévoit aucun changement du taux de chômage actuel jusqu’en 2029, même si l’inflation mesurée par l’indice PCE devrait baisser et que la croissance économique devrait rester supérieure à son potentiel à long terme — ce qui pourrait être considéré comme des perspectives quelque peu défiant les lois de la gravité.

Lorsque l’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans après la pandémie, d’éminents économistes se sont appuyés sur la théorie de la courbe de Phillips pour estimer que le taux de chômage devrait peut-être atteindre les deux chiffres pour que l’inflation recule. Le président de la Fed de l’époque , Jerome Powell, avait mis en garde contre les « difficultés » auxquelles seraient confrontés les ménages et les entreprises en raison de hausses de taux sévères.

Au lieu de cela, les entreprises se sont adaptées non pas en licenciant des travailleurs difficiles à recruter pendant la pandémie, mais en réduisant considérablement le nombre élevé d’offres d’emploi. Les chaînes d’approvisionnement mondiales se sont remises des perturbations liées à la pandémie, et les consommateurs ont réparti leurs dépenses entre biens et services de manière à atténuer ce qui avait été des poches de hausse rapide des prix.

L’inflation et le taux de chômage ont tous deux chuté, contredisant ainsi les modèles fondés sur le compromis classique entre une offre d’emploi abondante et une inflation modérée.

Il s’agissait d’un ensemble de circonstances unique, mais pour les décideurs de la Fed, cela a souligné l’importance d’ancrer les anticipations — les indicateurs de marché tout au long de cette période ont montré que les investisseurs et les entreprises restaient convaincus que la banque centrale maîtriserait l’inflation — et de ne pas partir du principe qu’une hausse du chômage était la seule voie pour revenir à une inflation de 2 %.

WARSH NE VOIT PAS LA NÉCESSITÉ DE NUIRE AU MARCHÉ DE L’EMPLOI

L’approche actuelle pourrait se traduire par des progrès plus lents et une lutte contre l’inflation plus longue. Dans sa déclaration de politique monétaire du 16 septembre annonçant la première hausse des taux en trois ans, la Fed a indiqué que cette hausse « favoriserait un retour plus rapide » à l’objectif de 2 % — sans pour autant garantir que ce retour soit opportun. Les projections qui accompagnaient cette déclaration montraient que les responsables s’attendaient à ce que l’inflation mesurée par l’indice PCE reste supérieure à 2 % jusqu’en 2029.

Les hausses de taux anticipées dans le cadre de cette trajectoire d’inflation modérée étaient tout aussi modérées, les décideurs prévisionnant une seule hausse supplémentaire d’un quart de point de pourcentage cette année, les avis étant partagés quant à d’éventuelles hausses supplémentaires. Les investisseurs envisagent une trajectoire plus agressive, avec trois hausses supplémentaires d’un quart de point de pourcentage lors des cinq prochaines réunions de la Fed jusqu’en avril, à commencer dès la session des 27 et 28 octobre, une semaine avant les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les données à venir détermineront la réponse, notamment le rapport sur l’indice PCE du mois d’août attendu la semaine prochaine. Les responsables de la Fed sont également de plus en plus conscients que l’inflation n’est plus uniquement alimentée par les chocs liés aux droits de douane et à l’énergie, mais qu’elle résulte d’une demande et d’une croissance économiques plus fortes, ainsi que des retombées de l’essor de l’intelligence artificielle qui fait grimper certains prix relatifs, du coût du cuivre au taux horaire des électriciens.

Une surchauffe de la demande, en particulier si elle commence à mettre le marché de l’emploi sous pression et à accélérer le rythme des hausses salariales, entraînerait probablement une réaction plus rapide de la Fed.

« Il n’existe pas de solution miracle du genre: “Oh, nous allons relever les taux et cela ne touchera que l’IA”, n’est-ce pas? Et l’IA va alors ralentir, ce qui soulagera cette pression sur la demande », a déclaré Tim Duy, économiste en chef pour les États-Unis chez SGH Macro Advisors. « Je pense qu’il sera très difficile de freiner l’inflation sans causer des dommages collatéraux à l’économie et au marché du travail. »

Pour l’instant, cependant, c’est ce qu’on espère.

« Je ne pense pas que nous devions nuire aux marchés du travail pour atteindre notre objectif », a déclaré M. Warsh lors de sa conférence de presse d’après-réunion la semaine dernière. « Je ne pense pas que les deux volets de notre mandat, à savoir la stabilité des prix et le plein emploi, soient en contradiction à moyen terme. »