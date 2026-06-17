La Fed, dirigée par Warsh, devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des données sur les ventes au détail au paragraphe 3)

* Les nouvelles prévisions devraient indiquer que le taux directeur restera dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 % cette année

* Les analystes s'attendent à ce que la Fed supprime la mention d'«ajustements supplémentaires» de son communiqué de politique monétaire

* La décision de politique monétaire et les projections seront annoncées à 14h EDT (18h GMT)

* Warsh tiendra une conférence de presse peu après la fin de la réunion

par Howard Schneider

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés mercredi à l’issue de la première réunion présidée par Kevin Warsh , et son nouveau communiqué de politique monétaire ainsi que ses projections économiques devraient refléter les inquiétudes croissantes concernant l’inflation alimentée par la guerre en Iran, alors même que les cours du pétrole reculent sous l’effet des espoirs d’un accord de paix . Les données récentes faisant état d’une forte création d’emplois aux États-Unis , d’un taux de chômage relativement bas de 4,3 % et d’une inflation bien supérieure à l’objectif de 2 % de la banque centrale américaine, de nombreux analystes s’attendent à ce que la Fed supprime de sa déclaration de politique monétaire la mention d’« ajustements supplémentaires » de son taux d’intérêt de référence, une référence qui avait été utilisée pour indiquer de probables baisses futures des coûts d’emprunt.

Les chiffres solides des ventes au détail pour le mois de mai, publiés par le ministère américain du Commerce alors que les responsables de la Fed se réunissaient pour la deuxième journée de leur réunion de deux jours, ont confirmé que la consommation n’avait pas faibli. Les ventes ont progressé de près d’un point de pourcentage le mois dernier, soit environ le double des prévisions des économistes. Même en excluant les dépenses en essence, qui ont été gonflées par la hausse des prix, les ventes au détail ont augmenté de 0,7 %, contre une hausse de 0,2 % en avril. Warsh a déclaré qu’il n’appréciait pas, d’une manière générale, les indications prospectives concernant la politique monétaire, et la succession de données solides a incité de nombreux responsables de la Fed à affirmer qu’il était de toute façon temps de mettre fin à la « tendance à l’assouplissement » au profit d’un langage plus neutre laissant entrevoir la possibilité que des hausses de taux puissent s’avérer nécessaires.

Les investisseurs s’attendent actuellement à ce que le Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de définir la politique monétaire de la banque centrale, procède à une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage en décembre. “Nous nous attendons à une orientation plus neutre”, a écrit Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JP Morgan, avant la réunion de la Fed. “Il est possible que le comité, sous la houlette de Warsh, passe au fil de l’eau” le communiqué et supprime purement et simplement les indications sur les taux, que ce soit lors de cette réunion ou à l’avenir. Dans les deux cas, Feroli a déclaré que les modifications apportées au communiqué pourraient rallier les trois membres qui avaient exprimé leur désaccord en faveur d’un ton plus “hawkish” lors de la réunion des 28 et 29 avril , offrant ainsi à Warsh – qui considère la dissidence comme un signe de bonne santé institutionnelle et souhaite que les réunions de la Fed s’apparentent à une “dispute de famille” – un vote unanime pour sa première intervention. La décision de la Fed sur les taux, sa déclaration de politique monétaire et les projections actualisées des responsables de la politique monétaire seront publiées à 14h EDT (soit 18h GMT). Warsh, qui a remplacé l’ancien président de la Fed Jerome Powell le mois dernier, tiendra une conférence de presse une demi-heure plus tard, s’en tenant pour l’instant au calendrier adopté par son prédécesseur.

Powell continuera d’être membre votant du comité de politique monétaire dans le cadre de ses fonctions actuelles de gouverneur de la Fed.

Lors de son audition de confirmation devant le Sénat américain, Warsh a déclaré qu’il estimait que les responsables de la Fed parlaient trop et n’apportaient pas grand-chose au débat sur la politique monétaire, ce qui pourrait laisser présager une réduction de la fréquence de ses propres interventions publiques et de son accessibilité.

Warsh, âgé de 56 ans, qui a été confirmé le mois dernier pour un mandat de quatre ans à la tête de la Fed et un mandat de 14 ans au sein du Conseil des gouverneurs, a pris ses fonctions dans un contexte de relations tendues entre Powell et la Maison Blanche, suite au refus de l’ancien président de la Fed de procéder aux baisses de taux importantes exigées par le président Donald Trump. Cette animosité s’est traduite par les efforts de Trump pour renforcer son emprise sur la banque centrale, notamment en tentant de révoquer la gouverneure de la Fed Lisa Cook — une première dans l’histoire présidentielle — et en lançant une enquête pénale à l’encontre de Powell, qui a depuis été classée sans suite.

La Cour suprême des États-Unis doit se prononcer ce mois-ci sur le maintien de Lisa Cook à son poste. Bien que la décision devrait lui être favorable, elle pourrait néanmoins avoir des implications importantes pour la gouvernance future de la Fed. Powell, qui a assisté à l’audience de Cook devant la Cour suprême, a été largement salué pour avoir résisté aux pressions exercées par Trump sur la banque centrale. Warsh ne s’est pas exprimé directement sur l’affaire Cook ni sur la campagne de pression menée contre son prédécesseur.

L'INCERTITUDE ÉCONOMIQUE ASSOMBRIT LES PERSPECTIVES DE LA FED

Bien que Warsh prenne un nouveau départ avec Trump, la marge de manœuvre pour des baisses de taux pourrait se réduire.

Les projections trimestrielles actualisées qui seront publiées cette semaine devraient montrer que, selon la médiane des prévisions des responsables de la Fed, le taux directeur ne devrait plus baisser cette année, mais rester stable dans la fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 %, dans un contexte d’inflation plus élevée que prévu et d’un taux de chômage potentiellement plus bas en fin d’année. Certains responsables pourraient même envisager une hausse des taux.

La première conférence de presse de Warsh pourrait bien être dominée par des questions générales sur ses projets. En effet, avant sa nomination par Trump au poste de président de la Fed, il avait fréquemment critiqué l’approche globale de la banque centrale dirigée par Powell en matière d’élaboration des politiques et de communications, appelé à la réduction de ses portefeuilles d’actifs financiers et promis une réforme en profondeur. Mais il existe également des enjeux à court terme qui évoluent rapidement, notamment la fin apparente de la guerre soutenue par les États-Unis contre l’Iran et la réouverture du détroit d’Ormuz. Alors que cette évolution a fait plonger les cours mondiaux du pétrole vers les niveaux observés avant le début du conflit fin février, les responsables de la Fed devront désormais évaluer l’ampleur des pressions inflationnistes qui pourraient encore se manifester en raison de la récente flambée des coûts énergétiques et de ce qui s’annonce comme une reprise de longue haleine des expéditions mondiales de matières premières via cette voie navigable stratégique. Avec le prix mondial du pétrole avoisinant les 80 dollars le baril et un certain espoir que le cessez-le-feu au Moyen-Orient puisse perdurer, “jusqu’à présent, l’impact sur l’inflation ressemble davantage à la répercussion habituelle des chocs pétroliers majeurs” et ne nécessitera pas que Warsh relève les taux, a écrit David Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman Sachs, dans une analyse de la réunion de cette semaine.

Mais les baisses de taux devraient être suspendues au moins jusqu’au milieu de l’année prochaine, si tant est qu’elles aient lieu, étant donné que l’inflation globale devrait dépasser les 4 % dans les mois à venir et rester supérieure à 3 % jusqu’en 2026.

“Une longue pause augmenterait la probabilité que le FOMC décide au contraire que le taux des fonds fédéraux se situe déjà à un niveau approprié si l’économie continue d’afficher de bons résultats”, a déclaré Mericle. “Nous considérons une trajectoire stable comme une alternative plausible.”