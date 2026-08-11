La FDA américaine finalise de nouvelles recommandations concernant les fruits et légumes frais pré-coupés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrant des détails tirés des recommandations de la FDA, ajout d'un graphique)

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a finalisé mardi ses recommandations relatives à la préparation et au conditionnement des fruits et légumes frais, préconisant des mesures telles que le contrôle des conditions d'hygiène, la vérification des fournisseurs et la réfrigération afin de réduire le risque de maladies d'origine alimentaire.

Cesrecommandations définitivesinterviennent alors que des épidémies de salmonellose et de cyclosporose liées à la consommation de laitue et de piments jalapeños ont rendu malades des milliers de personnes auxÉtats-Unis.

Ces recommandations, qui, selon la FDA, ne sont pas juridiquement contraignantes, s’adressent aux fabricants et aux transformateurs de produits tels que la laitue ciselée, le cantaloup en tranches, les oignons coupés en dés, les carottes râpées, les mélanges pour salade de chou et les salades de fruits.

L’agence s’est concentrée sur la contamination par des agents pathogènes tels que la salmonelle, la cyclospora, E. coli et la listeria, qui ont été associés à de nombreuses épidémies d’intoxication alimentaire.

La FDA a recommandé aux transformateurs de fruits et légumes frais coupés d’évaluer si l’un de ces agents pathogènes présente un risque potentiel nécessitant des mesures préventives, notamment des contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Ces mesures comprennent également l’utilisation d’eau potable, le lavage des fruits et légumes avec des solutions antimicrobiennes, la formation du personnel et des recommandations pour une meilleure conception des installations.

Les fruits et légumes peuvent être contaminés par des agents pathogènes pendant la culture, la récolte, le conditionnement ou le stockage dans les installations agricoles, a précisé l’agence.

Ces aliments sont considérés comme présentant un risque plus élevé car ils sont généralement consommés crus et ne subissent pas de cuisson ni d’autre "étape de destruction" susceptible d’éliminer les bactéries nocives.