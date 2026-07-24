La FDA américaine étend son enquête sur les cas de cyclosporose à quatre États supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon la FDA, l'épidémie touche désormais neuf États

* Les données épidémiologiques du CDC établissent un lien entre 1 947 infections à Cyclospora et une exposition chez Taco Bell

* Au moins 98 personnes ont été hospitalisées à ce jour, selon les données du CDC

(Ajout des nouveaux cas signalés par le département de la santé de l'Oregon au paragraphe 10) par Siddhi Mahatole

La FDA et le CDC américains élargissent leur enquête sur une épidémie de cyclosporose liée à de la laitue iceberg émincée provenant du centre du Mexique, après avoir identifié des cas dans quatre États supplémentaires.

Cette épidémie concerne désormais neuf États: l’Illinois, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, le Michigan, l’Ohio, l’Oklahoma, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale, a déclaré vendredi la FDA.

Au total, 1 947 personnes infectées par le parasite Cyclospora, ayant été exposées à des produits de Taco Bell, ont été signalées par ces neuf États, a précisé la FDA, citant les données épidémiologiques recueillies par le CDC.

Au moins 98 hospitalisations ont été recensées, et aucun décès lié à cette infection n’a été signalé, a précisé l’autorité de régulation.

Le département de la santé de l’Oklahoma a déclaré qu’il collaborait avec la FDA afin de déterminer si d’autres cas étaient liés à cette épidémie.

Des cas de cyclosporose ont été signalés dans au moins 41 États cette année, bien que les enquêteurs s’efforcent toujours de déterminer combien d’entre eux sont liés à l’épidémie associée à la laitue iceberg émincée fournie par Taylor Farms et servie dans les restaurants Taco Bell.

Les services de santé des États du Nebraska, du Rhode Island, du Nouveau-Mexique et du Maryland ont déclaré à Reuters qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve établissant un lien entre les cas de cyclosporose signalés cette année dans ces États et la récente épidémie touchant plusieurs États.

Les autorités sanitaires du New Hampshire ont confirmé neuf cas de cyclosporose liés à la laitue Taylor Farms faisant l’objet d’un rappel, servie à la cafétéria du Cheshire Medical Center, et enquêtent sur d’autres cas potentiellement liés.

Le département de la santé de l’Oregon a indiqué que deux résidents avaient développé des infections à Cyclospora associées à l’épidémie multi-États en cours. Tous deux s’étaient récemment rendus dans des États concernés par le rappel national de la laitue pré-émincée liée à ces infections.

Les autorités sanitaires de Caroline du Nord ont indiqué que l’augmentation du nombre de cas de cyclosporose dans l’État ne semblait pas liée à l’épidémie multi-États liée à Taco Bell, le persil, la coriandre et la laitue étant les sources d’exposition les plus fréquemment signalées chez les patients.

Le Michigan, l’État le plus durement touché, a signalé vendredi 8 176 cas probables de cette infection intestinale, soit 532 de plus que la veille.

Le 17 juillet, Taylor Farms a procédé au rappel de la laitue iceberg provenant du centre du Mexique. Ce rappel concerne la laitue vendue dans les magasins de détail, servie dans les restaurants et distribuée aux clients du secteur de la restauration.

La FDA a exhorté le public à continuer d’éviter tous les produits figurant sur la liste de rappel de Taylor Farms.

Taylor Farms a temporairement fermé l'usine de transformation du centre du Mexique que les autorités sanitaires américaines ont associée à l'épidémie, a déclaré jeudi une source du secteur proche du dossier.