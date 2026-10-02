La famine atteint un niveau record au Yémen, selon le PAM

par Olivia Le Poidevin

La famine au Yémen s'aggrave, avec un nombre record d'habitants incapables de subvenir à leurs besoins alimentaires, alors que le conflit avec l'Arabie Saoudite s'intensifie, a déclaré vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM).

La reprise des hostilités, après un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies en 2022, entre les Houthis pro-iraniens et les forces saoudiennes a déjà provoqué le déplacement de dizaines de milliers d'individus.

Environ 10 millions de personnes vivent dans les zones du pays contrôlées par le gouvernement yéménite, opposé aux Houthis, et accessibles au PAM. Parmi elles, trois ménages sur quatre sautent des repas, a précisé Matthew Hollingworth, directeur exécutif adjoint de l'agence et chargé des opérations de programme.

"Les répercussions de cette nouvelle flambée d’insécurité sur la situation en matière de sécurité alimentaire risquent d’être absolument dévastatrices", a-t-il déclaré à des journalistes à Genève par visioconférence depuis Rome.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin ; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)