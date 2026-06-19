La famille de Messi communique sur l'état de santé de son père
Voilà l’explication de ses larmes lors de son premier but face à l’Algérie (3-0). Si Lionel Messi a illuminé le Mondial avec un triplé dès son entrée en lice avec l’Argentine, il avait décrit qu’il traversait des « jours difficiles et compliqués » . La raison ? Son père Jorge a « un problème de santé » , selon un communiqué de la famille Messi publié ce jeudi.
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