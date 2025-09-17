La famille Arnault lance un remaniement au Paris FC ?

Un club de foot est une entreprise comme les autres.

François Ferracci, le directeur sportif du Paris FC, est sur le départ . L’info émane de L’Équipe . Le canard explique que la famille Arnault passe la seconde en s’impliquant plus concrètement dans la gestion du club de la capitale, vainqueur de deux de ses quatre premiers matchs de Ligue 1 cette saison. Le fils cadet de Pierre Ferracci, arrivé en février 2024 au club, devrait être remplacé par Marco Neppe, de la galaxie Red Bull et ancien directeur du recrutement du Bayern Munich. Cet homme était déjà influent lors de la fin du mercato estival parisien, indique le journal.…

UL pour SOFOOT.com