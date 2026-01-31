La fâcheuse phobie de Fabien Centonze

Un admirateur de Dennis Bergkamp ? En tout cas, Fabien Centonze partage la même phobie que l’ancien attaquant des Pays-Bas : comme l’ex d’Arsenal, le joueur de Nantes a peur de prendre l’avion . « Les micro-secousses, je sens tout. Je ne pars même pas en vacances » , a ainsi expliqué le latéral, pour L’Équipe .

Et le Français de continuer : « Je fais tout en voiture, à proximité. Je n’ai jamais fait de long voyage. Peut-être que si je dois faire 8 heures de vol, je prends un truc qui me shoote, je dors tout le trajet, oui, je le ferai . Il y a des vols où j’avais les jambes qui tremblaient au point d’avoir des pointes dans les mollets. » Qu’il se rassure, il n’est pas le seul … et son impact carbone n’en sort que meilleur.…

FC pour SOFOOT.com