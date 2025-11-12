 Aller au contenu principal
La DTA explique pourquoi le but de Kvaratskhelia contre l'OL aurait dû être refusé
information fournie par So Foot 12/11/2025 à 11:21

Qui dit mercredi dit ralenti.

Chaque semaine, la Fédé publie le débrief de la DTA sur trois situations litigieuses du week-end. Forcément, celles du match entre l’OL et le PSG ont retenu l’attention. En ce qui concerne la potentielle main d’Illya Zabarnyi, la direction de l’arbitrage note une faute de Ruben Kluivert et Warren Zaïre-Emery un peu plus tôt : « La décision prise par l’arbitre est correcte et ne saurait être réinterrogée par le possible contact postérieur entre le ballon et la main du défenseur. » Pas de penalty pour l’OL, donc.…

Sport
L'offre BoursoBank