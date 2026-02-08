 Aller au contenu principal
Quand Téji Savanier s’embrouille avec un supporter de Saint-Étienne
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 13:38

Visiblement mécontent de la défaite de Montpellier à Saint-Étienne (1-0), Téji Savanier a échangé quelques amabilités avec un supporter des Verts . Remplacé à l’heure de jeu, celui qui a participé aux JO de Tokyo avec la France est parti s’asseoir sur le banc. C’est à ce moment-là qu’il a fait la rencontre d’un supporter de Sainté présent derrière lui. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux on peut voir Savanier adresser un sympathique «  Nique tes morts » à l’individu qui n’est pas non plus en reste niveau insultes.

pic.twitter.com/3JnLbiFVPk…

Sport
