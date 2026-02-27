La drôle de célébration du gardien du Celta de Vigo

La drôle de célébration du gardien du Celta de Vigo

Tout ne tourne pas rond à Vigo. Ce jeudi soir, après la qualification du Celta de Vigo face au PAOK Salonique (1-0, 3-1 au cumulé), le gardien roumain Andrei Radu a célébré d’une manière assez atypique.

Ici, pas de danse au poteau de corner façon Vinícius ou de trois points dans la poche comme Onana, c’est la tête à l’envers que le gardien pose fièrement sur la photo d’équipe d’après-match. Le coéquipier de Borja Iglesias et Iago Aspas est en effet en poirier . Une célébration qu’il fait à chaque victoire… À ne pas reproduire chez vous.…

EA pour SOFOOT.com