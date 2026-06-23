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La DNCG prend des mesures à l’encontre de l’OM et de Monaco
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 20:11

La DNCG prend des mesures à l’encontre de l’OM et de Monaco

La DNCG prend des mesures à l’encontre de l’OM et de Monaco

Des nouvelles, mauvaise nouvelle. La DNCG continue de distribuer ses bons et ses mauvais points durant ce mois de juin. Ce mardi, l’Olympique de Marseille et Monaco sont passés sur le gril et le gendarme financier du football français n’a pas annoncé de nouvelles réjouissantes pour les deux clubs .

Un sursis à statuer pour l’OM, un encadrement de la masse salariale sur le Rocher

La nouvelle est donc tombée comme un couperet. L’OM est loin d’être tiré d’affaires, après l’annonce des sanctions de l’UEFA, c’est au tour de la DNCG de sévir. L’instance a donc prononcé un sursis à statuer contre le club phocéen « dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club », a motivé la DNCG dans sa décision. De son côté, Monaco a vu sa masse salariale encadrée . Concernant Nice, Strasbourg et Nancy qui passaient également devant la DNCG ce mardi, « aucune mesure » n’a été prise à l’égard des trois clubs .…

LB pour SOFOOT.com

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