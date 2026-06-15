La directrice générale du FMI ne voit pas encore de ralentissement mondial, malgré des risques élevés

L'économie mondiale résiste pour l'instant au choc de la guerre au Moyen-Orient - malgré la flambée des prix des matières premières, la hausse de l'inflation et les tensions sur les marchés financiers - sans signe précurseur d'un ralentissement global, a déclaré lundi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Cette dernière s'est félicitée de l'accord signé lundi entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à leur conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz, mais a averti dans le dernier billet en date sur son blog qu'une intensification du conflit et des ruptures d'approvisionnement constituaient un "risque évident pour la croissance mondiale".

Le Fonds monétaire international (FMI) publiera ses prévisions de croissance actualisées le 8 juillet. En avril, l'institution avait présenté trois scénarios pour la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial en 2026 et 2027, son "scénario défavorable" intermédiaire prévoyant un ralentissement de la croissance à 2,5% en 2026 et une inflation globale de 5,4% .

Kristalina Georgieva a déclaré le mois dernier que ce scénario défavorable était déjà en cours, mais ses derniers commentaires suggèrent que le Fonds pourrait revenir à son scénario de référence, qui tablait sur une guerre de courte durée avec l'Iran et prévoyait une croissance de 3,1% en 2026.

"Plus de trois mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, l'économie mondiale semble tenir bon. Les prix des matières premières, l'inflation et les anticipations inflationnistes, ainsi que les conditions financières, ont tous été impactés - mais pas encore de manière à signaler un ralentissement mondial", écrit-elle.

(Reportage Andrea Shalal, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)