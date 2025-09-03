La direction de l’arbitrage explique l’exclusion de Magnetti et Roy à la fin de Lens-Brest

Ah c’est tout de suite plus clair ! (non.)

Cinq jours après la victoire du RC Lens face à Brest à Bollaert (3-1), la direction technique de l’arbitrage de la FFF explique dans son débrief hebdomadaire les raisons des exclusions de Hugo Magnetti et Éric Roy après le coup de sifflet final. Alors capitaine du jour, le milieu de terrain a laissé sa frustration s’échapper avec de grands gestes, jugés comme une « gestuelle explicite et manifeste » . Résultat : deuxième jaune et rouge, sachant que son équipe était déjà à 10 suite à l’expulsion de Radoslaw Majecki. Éric Roy s’approche ensuite pour demander des comptes : rouge lui aussi. La FFF rappelle que l’arbitre reste maître du terrain… même quand le match est terminé.…

SF pour SOFOOT.com