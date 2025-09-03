La deuxième division française féminine en clair
Clair, net et précis.
Ce mercredi, la chaîne gratuite Sport en France, habituée à diffuser les compétitions de sports « mineurs » (volley, escrime, pentathlon…) a obtenu une partie des droits télés de la Seconde Ligue, la deuxième division féminine de football en France. En clair, cette chaîne, sous l’égide du Comité national olympique et sportif français , d iffusera les meilleurs affiches de la saison 2025-2026. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
