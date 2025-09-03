 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La deuxième division française féminine en clair
03/09/2025

La deuxième division française féminine en clair

La deuxième division française féminine en clair

Clair, net et précis.

Ce mercredi, la chaîne gratuite Sport en France, habituée à diffuser les compétitions de sports « mineurs » (volley, escrime, pentathlon…) a obtenu une partie des droits télés de la Seconde Ligue, la deuxième division féminine de football en France. En clair, cette chaîne, sous l’égide du Comité national olympique et sportif français , d iffusera les meilleurs affiches de la saison 2025-2026.

