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La détresse de Lionel Messi
information fournie par So Foot 20/07/2026 à 20:54

La détresse de Lionel Messi

La détresse de Lionel Messi

L’adieu aux larmes. Alors que selon toute vraisemblance, Lionel Messi a disputé son dernier match de Coupe du monde lors de la défaite en finale face à l’Espagne (1-0), le capitaine argentin a fait part de sa tristesse sur son compte Instagram .

Entre déception et fierté

« La douleur est immense et cette blessure mettra du temps à cicatriser » , a notamment expliqué Messi dans son message. Malgré la défaite et ses larmes au coup de sifflet final, l’octuple ballon d’or a également assuré garder « en mémoire tout ce qu’il y a eu de beau » et sa fierté que l’Argentine figure « une fois de plus, parmi les meilleurs du monde ».

LB pour SOFOOT.com

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