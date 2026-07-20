La détresse de Lionel Messi

L’adieu aux larmes. Alors que selon toute vraisemblance, Lionel Messi a disputé son dernier match de Coupe du monde lors de la défaite en finale face à l’Espagne (1-0), le capitaine argentin a fait part de sa tristesse sur son compte Instagram .

Entre déception et fierté

« La douleur est immense et cette blessure mettra du temps à cicatriser » , a notamment expliqué Messi dans son message. Malgré la défaite et ses larmes au coup de sifflet final, l’octuple ballon d’or a également assuré garder « en mémoire tout ce qu’il y a eu de beau » et sa fierté que l’Argentine figure « une fois de plus, parmi les meilleurs du monde ». …

LB pour SOFOOT.com