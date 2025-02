La dernière fois que le PSG avait perdu de quatre buts au Parc

4-0 : c'est l'objectif de Brest pour renverser Paris en barrage de Ligue des champions, en s'évitant une séance de tirs au but. Problème : le PSG n'a plus connu telle déconvenue au Parc des Princes depuis février 2001. C'était contre un Auxerre sans Guy Roux mais avec Djibril Cissé, et en Coupe de France. Magnéto, Serge.

En 2001, les Français pensent que le RN ne sera jamais au second tour d’une élection présidentielle, achètent des disques de Garou et Alizée, lisent des journaux qui s’achètent encore en francs. Et Paris perd par quatre buts d’écarts dans son jardin. Depuis cette date, tout a bien changé. En ce qui concerne les déboires parisien, cette saison 2000-2001 n’en manquent pas. En effet, les joueurs de la capitale avaient déjà coulé contre Sedan, 5-1 et dans les Ardennes. Un tremblement de terre dont la réplique aura lieu quelques semaines plus tard au Parc des Princes : un 0-4 concédé contre Auxerre pour ce qui reste pour le PSG la dernière défaite par quatre buts d’écart à domicile. Un 16 e de finale de coupe de France « vraiment pas terrible, » euphémise aujourd’hui Luis Fernandez, sur le banc parisien ce soir-là, qui savait déjà que Paris ne disputerait pas de coupe d’Europe la saison suivante.

J’ai essayé d’amener cette touche espagnole, que j’avais connue à Bilbao pour relancer une dynamique.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com