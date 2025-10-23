La démarche de la Knesset pour l'annexion de la Cisjordanie menace le plan pour Gaza, dit Rubio

Le processus entrepris par le Parlement israélien pour autoriser de facto une annexion de la Cisjordanie occupée pourrait menacer le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio.
Le chef de la diplomatie américaine a effectué ces commentaires auprès de journalistes depuis la base militaire Andrews, en périphérie de Washington, avant de se rendre en Israël, où une visite de trois jours a été annoncée plus tôt dans la journée par ses services.
Un projet de loi prévoyant l'application du droit israélien en Cisjordanie occupée, ce qui reviendrait à annexer le territoire palestinien, a franchi mercredi une première étape à la Knesset.
(Simon Lewis; version française Jean Terzian)
