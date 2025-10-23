 Aller au contenu principal
La démarche de la Knesset pour l'annexion de la Cisjordanie menace le plan pour Gaza, dit Rubio
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 03:43

Le processus entrepris par le Parlement israélien pour autoriser de facto une annexion de la Cisjordanie occupée pourrait menacer le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio.

Le chef de la diplomatie américaine a effectué ces commentaires auprès de journalistes depuis la base militaire Andrews, en périphérie de Washington, avant de se rendre en Israël, où une visite de trois jours a été annoncée plus tôt dans la journée par ses services.

Un projet de loi prévoyant l'application du droit israélien en Cisjordanie occupée, ce qui reviendrait à annexer le territoire palestinien, a franchi mercredi une première étape à la Knesset.

(Simon Lewis; version française Jean Terzian)

