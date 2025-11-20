 Aller au contenu principal
La demande lunaire du FC Barcelone à Robert Lewandowski
information fournie par So Foot 20/11/2025 à 10:20

Stop the count !

On le sait, Robert Lewandowski est une machine à marquer. Que ce soit avec Dortmund (103), le Bayern Munich (344) ou le FC Barcelone (110), l’attaquant polonais (88 buts en sélection) ne s’arrête pas de planter. Et pourtant, son club lui a par le passé demandé d’arrêter cette bonne habitude. Dans une biographie consacrée au joueur, titrée Lewandowski, le vrai. , le journaliste polonais Sebastian Staszewski affirme que la direction du FC Barcelone a demandé à son attaquant de ne plus marquer de buts.

