La défense catastrophique du président du Rayo sur la pelouse de son stade

La défense catastrophique du président du Rayo sur la pelouse de son stade

La parole est à une défense très bancale. Puni par la Communauté de Madrid pour avoir mal géré son stade, le Rayo Vallecano est contraint de jouer depuis le début de la saison ses matchs à Leganés, au stade Butarque. Le club est très en colère contre la région et se dit prêt à accueillir des matchs à Vallecas.

Pour se défendre, le président Raúl Martín Presa a invité Radio Cope sur le terrain pour prouver que tout allait pour le mieux. Sauf qu’évidemment, les images montrent un terrain sans herbe à certains endroits et dont le gazon est plus jaune qu’autre chose. Le préz nous prend visiblement tous pour des lapins de six semaines, en qualifiant de son côté la pelouse de « parfaitement praticable » et en justifiant les teintes de jaune sur le terrain « par les caractéristiques particulières du gazon Bermuda ». …

ABS pour SOFOOT.com