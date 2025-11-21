La décision radicale des supporters de Caen pour exprimer leur colère
La ville de Guillaume le Mécontent.
Trop c’est trop pour les supporters de Caen. Honteusement éliminé de la Coupe de France le week-end dernier face à Bayeux (3-2), pensionnaire de régional 1, le club dont Kylian Mbappé est actionnaire majoritaire, déçoit de plus en plus. 10 e au classement de National 1, Caen n’a plus remporté le moindre match depuis le 3 octobre. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
