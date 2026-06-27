La décision de la Cour suprême et la conférence de la BCE devraient continuer à marquer les débuts du mandat du président de la Fed, Kevin Warsh

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* La Cour suprême des États-Unis devrait se prononcer sur le maintien de Lisa Cook à son poste au sein du conseil d'administration de la Fed

* Cette affaire judiciaire est déterminante pour l’influence future du président sur la Fed

* Warsh rejoindra les dirigeants de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada lors d'une conférence au Portugal

par Howard Schneider

Le début de mandat de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine est soumis à de nouveaux défis cette semaine, avec sa participation à une conférence économique de premier plan au Portugal et la décision attendue de la Cour suprême des États-Unis sur la légalité de la tentative du président Donald Trump de révoquer une responsable de la Fed. La plus haute juridiction américaine, qui entame la dernière semaine de son mandat actuel, pourrait décider dès lundi si la gouverneure de la Fed Lisa Cook peut conserver son poste, malgré l’annonce faite par Trump en août dernier de son intention de la révoquer. Les juridictions inférieures ont estimé que Lisa Cook avait de fortes chances de remporter son recours contre la décision de Trump de la révoquer et l’ont autorisée à rester au sein du Conseil des gouverneurs de la Fed pendant que l’affaire était portée devant la Cour suprême. Les gouverneurs de la Fed ne peuvent être révoqués que «pour motif valable», mais cette notion n’a jamais été définie ni examinée par les tribunaux. Donald Trump est le premier président à tenter de révoquer un gouverneur en exercice, arguant que ce qu’il a qualifié de fausses déclarations de Lisa Cook dans une demande de prêt immobilier justifiait sa destitution.

Cette initiative a été largement perçue comme une atteinte à l’indépendance de la Fed face aux ingérences politiques dans son processus décisionnel, Trump cherchant à faire de la place au sein du conseil d’administration de la Fed pour ses propres candidats, après s’être heurté au refus des responsables actuels de la banque centrale américaine de répondre à ses demandes de baisses importantes des taux d’intérêt. Lors d’une audience tenue plus tôt cette année, les juges de la Cour suprême se sont montrés sceptiques face aux arguments de l’administration Trump. Bien qu’elle ait autorisé l’administration à révoquer des responsables d’autres agences indépendantes, la Cour suprême a indiqué dans des arrêts antérieurs que la Fed jouissait d’un statut particulier. Les juristes ont interprétécette position comme un indice laissant penser que la Cour trouverait un fondement juridique pour protéger les décideurs de la banque centrale contre une révocation « à volonté ». Permettre à Lisa Cook de rester en poste, avec des garde-fous solides en place, éliminerait un risque majeur pour Warsh — à savoir que sa direction de la Fed s’accompagne d’une série perturbatrice de licenciements par Trump, Warsh lui-même risquant d’être démis de ses fonctions. Cela soulignerait toutefois également les contraintes auxquelles Trump est confronté lorsqu’il s’agit d’influencer les actions de la Fed, notamment en matière de taux d’intérêt, une décision en faveur de Lisa Cook protégeant également Warsh et d’autres responsables, leur permettant d’agir sans craindre la menace d’une destitution. Les données économiques récentes, notamment un indicateur clé de l’inflation , qui s’est établi en mai à plus du double de l’objectif de 2 % fixé par la Fed, ont renforcé, aux yeux des investisseurs, la probabilité que la banque centrale relève ses taux dans les mois à venir, et non qu’elle les abaisse comme Trump a déclaré le souhaiter et s’y attendre.

Jusqu’à présent, cependant, les commentaires de Trump et du secrétaire au Trésor Scott Bessent se sont montrés plus indulgents qu’ils ne l’avaient été envers l’ancien président de la Fed, Jerome Powell, dont le refus de baisser les taux lui avait valu le surnom péjoratif de “Too Late” (Trop tard) et, plus important encore, une enquête pénale – depuis classée sans suite – ainsi que des appels à sa destitution. Powell reste membre du conseil d’administration de la Fed. “Kevin est fantastique, et je veux qu’il fasse tout ce qu’il souhaite,” a déclaré Trump au début du mois dans l’émission “Meet the Press” de NBC News. “Je ne veux pas exercer une grande influence sur lui.”

L’approche de Warsh dans l’exercice de ses fonctions pourrait l’aider dans une certaine mesure à gérer les attentes de Trump. Le nouveau président de la Fed a déclaré qu’il comptait éviter autant que possible toute déclaration ou “orientation prospective” sur la question de savoir si le taux directeur devait être relevé ou abaissé selon un calendrier précis, en gardant ses propres perspectives largement à l’abri du regard du public et de celui du président.

UNE ORIENTATION MOINS MARQUÉE “TOUT À FAIT APPROPRIÉE”

Warsh affirme depuis longtemps qu’il n’apprécie pas de donner des indications ou d’orienter les marchés financiers sur les décisions de la Fed en période normale, estimant que les investisseurs devraient réagir aux conditions économiques et non aux actions de la banque centrale. Il a rapidement mis cette préférence en pratique, en supervisant la rédaction d’une nouvelle déclaration de politique monétaire qui supprimait toute mention d’orientation prospective et en insistant sur ce point lors de sa première conférence de presse en tant que président de la Fed, à l’issue de la réunion du Comité de politique monétaire ( ) de la banque centrale des 16 et 17 juin . “Votre question semblait m’encourager à donner des indications prospectives. Nous avons abandonné les indications prospectives,” a-t-il déclaré en réponse à la question d’un journaliste sur les conditions dans lesquelles la Fed pourrait relever ses taux. “Je ne peux donner aucune indication prospective sur ce que nous allons faire ensuite. La bonne nouvelle, c’est que nous nous réunirons dans six semaines” et que nous publierons une déclaration de politique monétaire actualisée. La participation de Warsh mercredi au forum annuel de la Banque centrale européenne, qui se tiendra dans la station balnéaire de Sintra, au sommet d’une colline au Portugal, constituera un premier test pour évaluer la façon dont cette approche sera accueillie par ses homologues internationaux, notamment la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, et le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem.

Les quatre responsables de banques centrales participeront ensemble à une table ronde sous forme de questions-réponses.

Si Christine Lagarde, à la tête de la BCE, s’est également éloignée des indications prospectives, la Banque d’Angleterre inclut quant à elle des commentaires assez détaillés sur l’évolution prévue de l’économie, fondés sur différents scénarios économiques.

Le dollar joue toutefois un rôle différent à l’échelle mondiale en tant que principale monnaie de réserve et de transaction: les fluctuations inattendues des taux d’intérêt américains constituent une source de tension potentielle pour les autres marchés et devises, tandis que les “lignes de swap” ouvertes par la Fed avec d’autres pays offrent un filet de sécurité en matière de liquidité en dollars pour une grande partie de l’économie mondiale.

Le monde entier aura les yeux rivés sur Warsh pour voir jusqu’où ira son approche peu communicative. Pierre-Olivier Gourinchas, qui quittera la semaine prochaine son poste d’économiste en chef du Fonds monétaire international pour retourner à la vie universitaire, a déclaré vendredi à Reuters lors d’un entretien de fin de mandat que les orientations prospectives fortes avaient fait “très mauvaise presse” car elles engageaient les banques centrales à prendre certaines mesures futures, quelle que soit l’évolution économique, soulignant qu’elles avaient empêché la Fed de réagir plus rapidement à la flambée de l’inflation qui a suivi la pandémie de COVID-19.

“Je pense donc qu’il est tout à fait approprié de s’éloigner de ces formes fortes d’indications prospectives. Dire qu’il n’y a pas d’indications prospectives, je ne pense pas que ce soit jamais le cas. Que ce soit de manière explicite ou implicite, le marché va se forger une opinion,” a-t-il déclaré.