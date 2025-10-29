La date de la prochaine édition de l’évènement Stream For Humanity est connue
Nouvelle édition, même stade.
Du 14 au 16 novembre prochain aura lieu la nouvelle édition du marathon caritatif Stream for Humanity, organisé par le français AmineMaTué. Dix mois après près une première édition ayant réuni plus de 20 000 spectateurs.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer