La croissance chinoise à un plus bas de 3 ans au T4, conforme à l'objectif de Pékin en 2025

Un employé travaille sur une ligne de production fabriquant des vannes pour raccords de tuyauterie à Wenzhou

L'économie chinoise a progressé au quatrième trimestre à son rythme le plus faible en trois ans, plombée par le ralentissement de la demande ‍intérieure, tandis qu'elle a atteint en 2025 l'objectif annuel fixé par Pékin, non sans que les tensions commerciales et les déséquilibres structurels ne fassent planer une ombre sur ses perspectives.

La deuxième économie mondiale a affiché ‌une résilience remarquable l'an dernier, aidée par des droits de douane américains moins élevés que craint et par les efforts déployés par les exportateurs chinois pour diversifier leurs marchés loin ​des Etats-Unis, évitant à Pékin de devoir déployer des mesures de stimulus supplémentaires.

Mais la demande intérieure ⁠a ralenti en fin d'année dernière, dans un contexte de préoccupation accrue à l'égard de la crise prolongée du secteur immobilier.

D'après des données officielles publiées lundi, l'économie ⁠chinoise a progressé de 4,5% sur ‍un an au quatrième trimestre, battant légèrement le consensus qui ressortait à +4,4% ⁠mais ralentissant par rapport au trimestre précédent (+4,8%), avec une consommation et des investissements en berne.

Il s'agit d'un plus faible en trois ans.

Sur l'ensemble de l'année 2025, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a ​augmenté de 5,0%, répondant ainsi aux attentes du gouvernement qui avait fixé un objectif de croissance annuelle autour de 5,0%, comme en 2024. Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 4,9% sur l'année ⁠écoulée.

Cette croissance a été portée en grande partie par le secteur manufacturier. La Chine ​a fait état la semaine dernière d'un excédent commercial record de près ​de 1.200 milliards de dollars ​en 2025, grâce aux exportations vers des marchés autres que les Etats-Unis pour éviter les pressions commerciales ​américaines.

Reste que la dépendance de la deuxième économie ⁠mondiale vis-à-vis de la demande extérieure met en exergue sa vulnérabilité, surtout quand la consommation tourne au ralenti, entre crise du secteur immobilier et pressions déflationnistes persistantes.

En rythme trimestriel, l'économie chinoise a progressé de 1,2% sur la période octobre-décembre, selon le Bureau national des statistiques (BNS), alors que le consensus ressortait à +1,0% après une ‌hausse de 1,1% au troisième trimestre.

Des données distinctes publiées également lundi montrent que la production industrielle a augmenté en décembre de 5,2% sur un an, marquant une accélération après la hausse de 4,8% enregistrée le mois précédent.

Toutefois, les ventes au détail ont progressé seulement de 0,9% le mois dernier, contre une croissance de 1,3% en novembre. Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 1,2%.

(Kevin Yao et Ellen ‌Zhang; version française Jean Terzian)