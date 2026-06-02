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Ibrahima Konaté sera bientôt fixé sur son avenir
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 18:02

Ibrahima Konaté sera bientôt fixé sur son avenir

Ibrahima Konaté sera bientôt fixé sur son avenir

Le Real Madrid continue sa spécialisation avec les joueurs libres. Ibrahima Konaté a tout juste annoncé son départ de Liverpool qu’il sait connaît déjà la couleur du maillot qu’il portera l’année prochaine. Selon AS , le défenseur français devrait s’engager avec le club merengue pour quatre années et une en option. Le club de la capitale espagnole a trouvé un accord de principe avec le désormais ex-joueur des Reds .

🌟 Florentino, a punto de cerrarlo (4 temporadas + 1) 💸 Llegaría libre ✅ Mourinho lo ve con buenos ojos pic.twitter.com/NcgJTjiDJP…

OC pour SOFOOT.com

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