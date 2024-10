La Coupe du monde des clubs, la mascarade dont (presque) personne ne veut

Alors que la Coupe du monde des clubs peine à séduire les acteurs du ballon rond, la compétition vient de subir un coup dur. Les sommes proposées par les diffuseurs européens seraient très éloignées du pactole attendu. Si Gianni Infantino, le président de la FIFA, pousse pour son projet, il serait peut-être temps d’arrêter les frais.

Gala, Freed From Desire . Cette chanson mythique, remise au goût du jour lors de l’Euro 2016, sera désormais l’hymne de la Coupe du monde des clubs. Un choix pas si anodin pour une compétition qui peine à convaincre les clubs, les joueurs, mais aussi le public. Même si la FIFA tente de la rendre plus sexy avec des bandes-annonces attrayantes, cette coupe, si chère à Gianni Infantino, est plus que jamais menacée, notamment à cause des faibles sommes proposées par les diffuseurs européens.

Nouveau format encore plus contraignant et diffuseurs craintifs

Fini le tournoi programmé à l’approche de l’hiver, dans un certain anonymat, place aux paillettes et à un copié-collé de la Coupe du monde entre nations, une nouvelle drôle d’idée sortie tout droit des têtes pensantes de l’instance. Le Mondial des clubs 2.0 doit voir le jour en 2025, avec une compétition s’étalant du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis (Miami, Orlando, Seattle, Cincinnati notamment). Une cure de jouvence pour le tournoi lancé en 2000 sous l’égide de la FIFA, qui passe à 32 participants. Tout cela à une époque où les critiques contre les calendriers surchargés et les cadences infernales sont de plus en plus nombreuses.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com