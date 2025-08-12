 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Coupe de la Ligue est bel et bien de retour
12/08/2025 à 15:29

Le monde du football respire à nouveau.

Quelques jours après le retour du Championship, de la League One et de la League Two, la Coupe de la Ligue anglaise est de retour ce mardi. Une compétition où les fans engloutissent trois pintes de bière avant le coup d’envoi pour oublier que le tournoi s’appelle la Carabao Cup. Malgré ce nom moisi, nombreux seront les fans à se déplacer aux quatre coins du pays pour vivre le 1 er tour de leur équipe de coeur.

MBC pour SOFOOT.com

