La Côte d’Ivoire dévoile sa liste pour la CAN, avec plusieurs surprises
Les Eléphants veulent conserver leur couronne.
Vainqueur de l’édition précédente après une compétition folle, la Côte d’Ivoire s’avance avec un statut de favori pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. Pour cette CAN, le sélectionneur Emerse Faé a convoqué un groupe de 26 joueurs, avec plusieurs surprises.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
