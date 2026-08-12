La Corée du Sud dévoile ses technologies d'avenir et vise la lune d'ici 2030

par Kyu-seok Shim

La Corée du Sud a dévoilé mercredi une stratégie technologique ambitieuse, articulée autour de sept projets allant de l'énergie nucléaire et de l'informatique quantique à l'espace et aux biotechnologies, le pays cherchant à se doter de nouveaux moteurs de croissance au-delà des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle.

L'initiative "Seven Major SEED", annoncée lors d'une réunion dirigée par le Président Lee Jae Myung, regroupe des objectifs tels que le déploiement commercial de petits réacteurs modulaires (SMR) de conception nationale d'ici 2035, un alunissage d'ici 2030, le développement d'un ordinateur quantique national de 100 qubits d'ici 2029 et la commercialisation de produits d'interface cerveau-ordinateur d'ici 2035.

Lee Jae Myung a déclaré que la Corée du Sud devait saisir l'opportunité créée par l'essor de l'industrie des semi-conducteurs et l'expansion rapide de l’IA pour préparer les prochains leviers de croissance du pays avant même qu’ils n’émergent.

"Les sept projets SEED dont nous discutons aujourd'hui deviendront les moteurs de croissance de la prochaine génération et des atouts stratégiques nationaux essentiels", a déclaré le président coréen

Selon le ministre des Sciences, Bae Kyung-hoon, cette initiative porte sur les réacteurs modulaires de petite taille (SMR), la fusion nucléaire, les énergies renouvelables de nouvelle génération, la technologie quantique, l’espace et l’aviation, les biotechnologies de pointe, ainsi que les chaînes d’approvisionnement en minéraux et matériaux critiques.

Ce plan intervient alors que la Corée du Sud est confrontée à une diminution de sa population en âge de travailler et à un ralentissement de sa croissance potentielle, tout en s'efforçant de s'assurer un avantage concurrentiel dans les technologies émergentes, de plus en plus considérées comme essentielles à la compétitivité économique et à la sécurité nationale.

"Nous aiderons ces germes à se développer et à bâtir une Corée du Sud face à laquelle personne ne pourra rivaliser d’ici 10 ou 20 ans", a déclaré le ministre.

FEUILLE DE ROUTE TECHNOLOGIQUE

Le volet consacré aux énergies renouvelables comprend des projets visant à développer des cellules solaires ultra-efficaces, des technologies éoliennes offshore de pointe, des systèmes de production d’hydrogène et des technologies de réseau électrique basées sur l’IA, selon un communiqué de presse du gouvernement.

Dans le domaine des technologies quantiques, le gouvernement vise à développer d’ici 2029 un processeur quantique national de 100 qubits avec correction d’erreurs et à devenir le premier pays au monde dans la fabrication de puces quantiques d’ici 2035.

Le programme spatial prévoit une mission nationale d’alunissage en 2030, une deuxième mission d’alunissage en 2032 et la construction d’un réseau indépendant de communications par satellite en orbite terrestre basse d’ici 2035.

Le gouvernement prévoit également de développer des technologies liées aux centres de données spatiaux et de soutenir la participation de la Corée du Sud aux programmes d’avions commerciaux de nouvelle génération.

Dans le domaine des biotechnologies, la Corée du Sud vise à mettre en place une infrastructure "IA-bio" d’ici 2030 et à commercialiser des produits d’interface cerveau-ordinateur d’ici 2035, tout en soutenant la découverte de médicaments basée sur l’IA, les laboratoires autonomes et les thérapies géniques et cellulaires de pointe.

Le volet "chaîne d’approvisionnement" comprend des mesures visant à développer le traitement et le recyclage nationaux des minéraux critiques, à augmenter les stocks stratégiques, à diversifier les sources d’approvisionnement et à investir 10.000 milliards de wons (6,15 milliards d'euros) dans les technologies liées aux matériaux, aux composants et aux équipements d’ici 2030.

Les responsables ont également indiqué qu’un groupe de travail public-privé serait créé pour contribuer à accélérer la commercialisation grâce à des réformes réglementaires.

"C'est à nous de choisir si nous voulons devenir des leaders bénéficiant d'opportunités illimitées ou des suiveurs exposés au risque de prendre du retard", a déclaré le président Lee Jae Myung.

(Reportage de Kyu-seok Shim et Heejin Kim ; Version française Matthieu Huchet; édité par Benoit Van Overstraeten)