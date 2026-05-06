La Corée du Nord supprime toute référence à la réunification de la péninsule coréenne de sa Constitution

par Kyu-seok Shim

La Corée du Nord a révisé sa Constitution afin de supprimer toute référence à la réunification avec la Corée du Sud et définir son territoire comme limitrophe de son voisin, montre un projet de texte examiné par Reuters.

Cette révision, qui a vraisemblablement été adoptée en mars lors d'une réunion de l'Assemblée populaire suprême, marque la première inscription d'une clause territoriale à la Constitution nord-coréenne, a déclaré mercredi Lee Jung-chul, professeur à l'Université nationale de Séoul, lors d'un point presse au ministère sud-coréen de l'Unification.

Le nouvel article 2 du texte suprême stipule que le territoire de la Corée du Nord comprend les terres "bordant la République populaire de Chine et la Fédération de Russie au nord et la République de Corée au sud", ainsi que les eaux territoriales et l'espace aérien correspondant à ces terres, selon le texte.

La clause stipule également que la Corée du Nord "ne tolérera jamais aucune atteinte" à son territoire, mais ne précise pas l'emplacement de sa frontière avec la Corée du Sud ni ne mentionne explicitement les limites maritimes contestées.

La Constitution révisée stipule également que le titre officiel de Kim Jong-un, en tant que dirigeant du pays, est désormais "président de la Commission des affaires d'État", remplaçant ainsi la formulation précédente qui décrivait ce poste comme celui de leader suprême du pays représentant l'État.

Le texte stipule également explicitement que le commandement des forces nucléaires nord-coréennes incombe au président de la Commission des affaires d'État, plaçant ainsi officiellement l'autorité sur l'arsenal nucléaire du pays entre les mains de Kim Jong-un.

Une clause distincte relative à la défense décrit la Corée du Nord comme un "État doté d'armes nucléaires responsable" et indique qu'elle poursuivra le développement de ses armes nucléaires afin de garantir la survie et les droits au développement du pays, de dissuader la guerre et de protéger la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Selon les médias sud-coréens, Lee Jung-chul a déclaré que l'omission d'une frontière intercoréenne spécifique suggérait que Pyongyang pourrait tenter d'éviter de créer immédiatement une nouvelle source de friction, alors même qu’elle inscrit la doctrine des "deux États hostiles" de Kim Jong-un dans la loi suprême du pays.

En janvier 2024, Kim Jong-un avait appelé à modifier la Constitution afin de définir la Corée du Sud comme "l'ennemi principal et immuable" de la Corée du Nord et d'affirmer que le territoire nord-coréen était distinct de celui de la Corée du Sud.

Ces dernières années, Pyongyang a mené une politique plus hostile envers Séoul, tout en repoussant les tentatives répétées de dialogue du président sud-coréen Lee Jae Myung.

La mission permanente de la Corée du Nord auprès des Nations unies n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Rédigé par Kyu-seok Shim; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)