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La Corée du Nord dénonce une possible vente de missiles américains à la Corée du Sud
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 10:01
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Le gouvernement nord-coréen a dénoncé jeudi le feu vert donné par le gouvernement américain à la vente de missiles à la Corée du Sud, promettant de réagir "fermement et immédiatement" à tout acte hostile à son encontre, rapporte l'agence de presse officielle KCNA.

Cette réaction à l'approbation par le Département d'État de la vente de missiles air-air tactiques AIM-9X Sidewinder pour un montant de 125 millions de dollars illustre le peu d'intérêt manifesté par Pyongyang à l'intérêt exprimé par Donald Trump de s'entretenir avec Kim Jong-un.

La Corée du Nord considère que l'acquisition par Séoul de ces missiles constituerait une "nouvelle menace" pour sa sécurité et qu'elle traduit la poursuite d'une "attitude hostile" des États-Unis à son égard, écrit KCNA.

Pyongyang apportera une "réponse ferme, immédiate et puissante" à tous les actes qu'elle juge hostiles, déclare un porte-parole du ministère des Affaires étrangères cité par l'agence.

(Rédigé par Kyu-seok Shim, version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)

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