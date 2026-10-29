La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques au large de sa côte est - Séoul

La Corée du Nord a tiré jeudi une dizaine de missiles balistiques à courte portée en direction de la mer au large de sa côte est, a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen.

Les missiles ont été lancés vers 03h30 GMT depuis une zone située près de Wonsan, sur la côte est de la Corée du Nord, a précisé l'état-major interarmées dans un communiqué.

L'armée sud-coréenne a renforcé sa surveillance et maintenu son état de préparation en cas de nouveaux tirs, tout en partageant les informations avec les États-Unis et le Japon, a ajouté l'état-major.

Le ministère japonais de la Défense a dit de son côté que la Corée du Nord avait lancé un objet pouvant être un missile balistique et que celui-ci était tombé en dehors de la zone économique exclusive du Japon, selon l'agence de presse Yonhap.

Les garde-côtes japonais avaient déclaré plus tôt que le projectile pourrait être un missile balistique et qu’il était déjà tombé en mer.

C'est la troisième fois depuis le début du mois que la Corée du Nord procède à des tirs de missiles au large de son territoire, dans un contexte de tensions renouvelées entre Séoul et Pyongyang.

La Corée du Nord a procédé à plus de dix essais de missiles depuis le début de l'année.

La semaine dernière, la Corée du Nord a annoncé qu'elle ferait à nouveau résonner des haut-parleurs dirigés vers la Corée du Sud tout le long de la frontière.

L'arrêt, de part et d'autre de la frontière, de la diffusion de musique - Séoul ayant longtemps irrité Pyongyang avec de la K-pop - et d'informations par des hauts-parleurs avait été considéré comme une victoire diplomatique pour le président sud-coréen Lee Jae Myung peu après son entrée en fonction en juin 2025.

(Kyu-seok Shim and Joyce Lee, version française Benoit Van Overstraeten)