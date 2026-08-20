La Corée du nord a tiré un objet non identifié, présumé missile balistique, selon le Japon

La Corée du nord a tiré jeudi ce qui s'apparente être un missile balistique en direction de la mer, ont indiqué les garde-côtes et le gouvernement japonais.

Les médias sud-coréens, citant l'armée sud-coréenne, ont également rapporté le tir d'un projectile non identifié en direction de la mer, à l'est de la péninsule coréenne.

Les garde-côtes japonais ont indiqué que le projectile, présumé missile balistique, était déjà retombé.

L'objet semble avoir atterri en mer, en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, a rapporté la NHK.

Ce tir intervient alors que des exercices militaires conjoints, écourtés après une décision du président américain Donald Trump, sont en cours entre la Corée du sud et les États-Unis.

Kim Yo Jong, sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a déclaré mercredi que la "politique hostile" des États-Unis à l'égard de la Corée du nord n’avait pas changé, malgré la décision de Washington sur ces exercices.

Donald Trump a demandé dimanche au Pentagone de réduire de manière significative les exercices militaires conjoints avec la Corée du sud, mettant en avant sa "très bonne relation" avec Kim Jong-un.

(Heejin Kim et Joyce Lee à Séoul et Kaori Kaneko à Tokyo; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)