La Corée du Nord a tiré un missile balistique à courte portée, selon l'armée sud-coréenne

par Joyce Lee et Heejin Kim

La Corée du Nord a tiré jeudi un missile balistique à courte portée en direction de la mer, à l'est de la péninsule coréenne, ont déclaré les forces armées sud-coréennes.

Le gouvernement japonais a confirmé l'origine et la nature du projectile.

Ce tir fait suite à une série d'essais menés cette année par Pyongyang, notamment des tirs de missiles balistiques à courte portée, des roquettes d'artillerie et d'autres armes tactiques destinées à renforcer les capacités militaires du régime.

Le dernier essai militaire confirmé, fin juin, impliquait un système de lance-roquettes multiples de 240 mm modernisé, des missiles balistiques tactiques et un obusier automoteur de 155 mm, selon l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

L'armée sud-coréenne a déclaré dans un communiqué qu'elle avait renforcé son état d'alerte en prévision de nouveaux tirs, et qu'elle partageait étroitement ses informations avec les États-Unis et le Japon.

Selon Lim Eul-chul, professeur à l’Institut d’études sur l’Extrême-Orient de l’université de Kyungnam, cet essai de missile pourrait être lié aux récentes critiques formulées par Kim Yo Jong, l'influente sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, à l’encontre des tirs de missiles Tomahawk par le Japon et des ambitions militaires de ce dernier.

Il intervient également à l'approche d'exercices militaires conjoints sud-coréens et américains, a ajouté Lim Eul-chul.

(Rédigé par Joyce Lee et Heejin Kim, version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)