La COP26, les Républicains, Nicolas Sarkozy… À la une cette semaine

Politique. Emmanuel Macron se rend lundi 1er novembre à Glasgow pour le début de la COP26 sur le climat. Le chef de l’État français a salué dimanche les avancées du G20 sur le dérèglement climatique, estimant que, malgré les « divisions », il avait permis de créer « de la convergence » en vue de la COP26. Dimanche à Rome, lundi à Glasgow… Emmanuel Macron sera ensuite mercredi 3 novembre à Beaune, en Côte-d’Or, où il recevra la chancelière allemande Angela Merkel, qui effectue une visite d’adieu en France.

Luc de Barochez – Le vaccin contre le climatEurope. Les mesures de rétorsion sur les produits britanniques de la pêche doivent en théorie entrer en vigueur mardi. Mais Emmanuel Macron a laissé la porte ouverte à Boris Johnson, dont il attend une réponse, après l’avoir appelé à travailler à « la désescalade » dans cette affaire. « J’espère qu’il y aura demain une réponse britannique », a-t-il ajouté. Sinon, a-t-il averti, les premières mesures de rétorsion préparées par la France seront mises en place dès mardi.

Comment Boris Johnson se venge d’Emmanuel MacronÉtats-Unis. L’Afro-Américain Eric Adams devrait être élu mardi maire de New York, une consécration pour cet enfant des quartiers pauvres sorti de la délinquance et ancien policier antiraciste. S’il bat bien dans les urnes mardi, comme c’est quasiment certain dans une ville

