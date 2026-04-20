La coopération mondiale sur les monnaies stables est d'une importance capitale, selon la BRI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leika Kihara

Le directeur de la Banque des règlements internationaux a renouvelé son appel à la coopération internationale sur l'utilisation des stablecoins, la qualifiant de vitale pour éviter une grave fragmentation du marché.

La banque centrale des banquiers centraux, connue sous le nom de BRI, s'inquiète depuis longtemps des stablecoins, un type de crypto-monnaie généralement lié au dollar américain dans une proportion de 1:1. S'exprimant au Japon, Pablo Hernandez de Cos, directeur général de la BRI, a déclaré que le potentiel des stablecoins à saper les politiques monétaires et fiscales, à causer des tensions sur les marchés financiers et à entraver la lutte contre le financement illicite, signifiait que la coordination mondiale était d'une "importance critique".

Sans cela, "des cadres réglementaires divergents pour les stablecoins dans les différentes juridictions pourraient conduire à une grave fragmentation du marché ou permettre un arbitrage réglementaire préjudiciable", a averti M. de Cos, faisant référence au fait que les entreprises recherchent les règles les moins onéreuses. Ces commentaires interviennent alors que les États-Unis et d'autres grandes économies s'efforcent de mettre en place des cadres réglementaires pour les monnaies stables et de rattraper des pays comme Abu Dhabi et Singapour qui les ont déjà mis en place. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey , qui préside le Conseil de stabilité financière, organisme mondial de surveillance financière, a également averti la semaine dernière que les progrès en matière de normes internationales pour les monnaies stables avaient ralenti au cours de l'année écoulée.

M. De Cos a réaffirmé que les "ruées" sur les stablecoins pouvaient provoquer des tensions sur le marché, même si ce risque pourrait être "considérablement réduit" si les émetteurs de stablecoins avaient accès à des dispositifs de type assurance-dépôts ou à des facilités de prêt de la banque centrale.

Tether et Circle - les émetteurs des deux plus grands stablecoins au monde, qui représentent environ 85 % des 315 milliards de dollars en circulation dans le monde - présentent également des caractéristiques qui les font ressembler à des "titres plutôt qu'à de la monnaie", a-t-il déclaré, notamment en imposant des "frictions de remboursement" qui conduisent à des écarts fréquents par rapport à la valeur nominale.

"À cet égard, ils fonctionnent actuellement plus comme des fonds négociés en bourse que comme de la monnaie", a-t-il ajouté.

Il a également donné son point de vue sur le débat actuel sur la question de savoir si les stablecoins devraient être autorisés à payer des intérêts de la même manière que les comptes bancaires traditionnels.

"Les transferts des dépôts bancaires vers les stablecoins peuvent également être moins prononcés si la détention de stablecoins n'est pas rémunérée et si le coût d'opportunité de leur détention est élevé, par exemple en période de taux d'intérêt élevés", a déclaré le directeur de la BRI.

"Et si les interdictions de payer des intérêts sur les stablecoins peuvent être appliquées."