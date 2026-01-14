information fournie par Boursorama avec AFP • 14/01/2026 à 17:13

La consommation a rebondi en novembre aux Etats-Unis

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les ventes au détail ont rebondi en novembre 2025 aux Etats-Unis et s'affichent au-dessus des attentes des marchés, selon des données officielles publiées mercredi avec retard en raison de la longue paralysie budgétaire de l'automne.

Ces ventes ont augmenté de 0,6% sur un mois, pour atteindre 735,9 milliards de dollars, a rapporté le ministère du Commerce.

Les analystes s'attendaient à un rythme moins élevé, autour de 0,3%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Par rapport à novembre 2024, cela représente une hausse de 3,3%, non corrigée des effets de l'inflation.

Les chiffres du mois d'octobre ont quant à eux été révisés à la baisse, avec des ventes finalement en recul de 0,1% sur la période.

Le mois de novembre a été "solide" mais reflète un rattrapage des ventes non réalisées le mois précédent, estime dans une note Oliver Allen, du cabinet Pantheon Macroeconomics.

Et il pense que la consommation perd de la vitesse.

"L'augmentation du nombre de recherches Google incluant le terme +annuler+ (par exemple, +annuler abonnement salle de sport+) suggère que les dépenses discrétionnaires liées aux services sont en baisse", souligne-t-il.

"Les revenus n'ont pas augmenté au même rythme que la consommation", a observé de son côté la présidente de la Fed de Philadelphie Anna Paulson, dans un discours mercredi. Résultat: l'épargne a baissé.

- Les riches donnent le la -

Les économistes décrivent depuis plusieurs mois la situation aux Etats-Unis comme celle d'une divergence croissante.

D'un côté, les classes moyennes et populaires tirent la langue.

De l'autre, les classes aisées dépensent le coeur léger, aidées par la forte valorisation de leur patrimoine (immobilier et financier).

"Bien que les gens continuent de sortir au restaurant à Philadelphie, nos interlocuteurs nous indiquent que les options moins chères du menu sont de plus en plus populaires", a rapporté Mme Paulson.

"La seule exception à cette tendance concerne les restaurants haut de gamme. Les ménages à revenus élevés, soutenus par un marché boursier solide, semblent être le moteur de la forte croissance de la consommation", a ajouté la responsable, qui votera cette année sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le calendrier des statistiques officielles a été chamboulé par le "shutdown" le plus long de l'histoire (du 1er octobre au 12 novembre).

Un autre indicateur a été publié avec retard mercredi, cette fois par le ministère du Travail, celui des prix à la production (PPI) pour novembre.

L'indice a progressé de 0,2% sur un mois, en accélération par rapport à octobre, mais légèrement mieux qu'attendu.