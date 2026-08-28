La confiance des consommateurs américains recule en août mais moins qu'envisagé

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Le moral des consommateurs américains a chuté fin août, la reprise du conflit au Moyen-Orient venant peser sur les dépenses, selon les données publiées vendredi par l'université du Michigan.

Selon le rapport, l'indice évaluant la confiance des consommateurs a reculé de 6,3% sur un mois, pour s'établir à 51,7 points. Une chute encore plus marquée sur un an, puisqu'elle est de 11,2%.

C'est cependant un peu mieux que l'estimation préliminaire, publiée mi-août, qui s'était établie à 51%.

C'est également un peu mieux que les prévisions des analystes, qui s'attendaient justement à un indice final en ligne avec l'estimation préliminaire, selon le consensus publié par MarketWatch.

ce recul met néanmoins un terme à deux mois de hausse de l'indice, alors que les Américains se montraient plus optimistes dans la perspective d'une fin des hostilités entre les États-Unis et l'Iran après la signature d'un protocole d'accord mi-juin.

"La confiance des consommateurs a confirmé l'estimation préliminaire, avec une inquiétude renouvelée sur le fait que l'inflation puisse rester élevée dans un futur proche", a détaillé dans un communiqué la responsable de l'étude, Joanne Hsu.

Si globalement les Américains ne semblent pas trop inquiets pour l'état de leurs finances personnelles, avec un sous-indice en léger recul, ils le sont plus sur le climat des affaires, le sous-indice qui le mesure ayant reculé de 11% sur le court terme et 17% sur le long terme.

Les consommateurs les plus âgés, ceux avec les revenus les plus faibles, mais aussi ayant des revenus intermédiaire, ainsi que ceux n'ayant pas de diplôme, ont vu leur confiance chuter plus fortement que les autres.

"Avec l'incertitude politique persistante, notamment sur le conflit en Iran, les consommateurs s'attendent à voir d'autres hausses des prix de l'essence tant à court terme qu'à long terme", a détaillé Mme Hsu. "Ils sont également de plus en plus inquiets par la possibilité que d'autres pans de l'économie s'affaiblissent".

Malgré tout, les Américains ont revu à la baisse leurs anticipations d'inflation sur les 12 prochains mois, à 4% contre 4,2% un mois plus tôt, mais s'attendent à ce qu'elle reste autour de 3,3% sur le long terme.